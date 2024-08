Badminton, oro alla Cina nel doppio misto con Zheng/Huang: dominio contro la Corea del Sud

La Cina si prende il primo titolo olimpico nel badminton a Parigi 2024: nel doppio misto erano i grandi favoriti Zheng Si Wei e Huang Ya Qiong e tali si sono confermati, spazzando via nella finale per la medaglia d’oro i coreani Kim Won Ho e Jeong Na Eun. Finisce 2-0 in favore dei cinesi, 21-8, 21-11 i risultati dei due parziali.

In tutti gli aspetti del gioco si evidenzia il dominio da parte di Zheng e Huang che nel primo set sono scappati subito sul 6-1, mentre l’altro allungo è arrivato dal 14-7 fino al 20-7 per ipotecare il primo parziale. Stesso discorso per il secondo parziale, quando l’equilibrio è durato per i primi otto punti, poi i cinesi hanno piazzato una serie di 17 punti a 7 per chiudere la contesa sul 21-11 ed esultare per la conquista della medaglia d’oro.

Bronzo che è andato invece al Giappone con la coppia formata da Yuta Watanabe e Arisa Higashino che ha sconfitto per 2-0 (21-13, 22-20) i sudcoreani Seung Jae Seo e Yu Jung Chae. Nipponici che sono andati in svantaggio per 2-5 nel primo parziale e per 15-17 nel secondo parziale, ma in entrambi i casi sono riusciti a rimontare.