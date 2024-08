Badminton, Lee/Wang si confermano campioni alle Olimpiadi. Sconfitti in finale Liang/Wang

Straordinaria impresa di Lee Yang e Wang Chi-Lin, che si confermano nuovamente campioni olimpici. Dopo Tokyo 2020, anche a Parigi 2024 la coppia di Cina Taipei trionfa nel torneo di doppio maschile, battendo la coppia cinese composta da Liang Wei Kang e Wang Chang al termine di una finale emozionante e chiusa dopo tre game con il punteggio di 21-17, 18-21, 21-19.

Un primo game equilibrato fino al 13 pari, quando poi è arrivato il break decisivo da parte di Lee/Wang, che si sono portati sul +4, mantenendo poi il vantaggio fino al 21-17. Nel secondo game la coppia di Chinese Taipei è rimasta sempre avanti, ma sul 18-18 i cinesi hanno trovato tre punti consecutivi per il 21-18. Il terzo game è stato molto simile al primo con Lee/Wang che sono poi riusciti a portarsi sul +4. I cinesi hanno rimontato, ma alla fine Lee/Wang si sono imposti per 21-19.

Sul podio salgono anche i malesi Chia/Soh, che hanno superato per la finalina del bronzo i danesi Astrup/Rasmussen. La coppia asiatica si è imposta in rimonta con il punteggio di 16-21, 22-20, 21-19. Domani si completeranno i tornei di badminton con le finali per il torneo di singolare maschile e femminile. Non si disputerà la finale del bronzo, visto il ritiro dalla competizione della spagnola Carolina Marin per un grave infortunio al ginocchio.