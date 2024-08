Badminton, calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi: orari 2 agosto, tv, streaming

Prosegueno i tornei di badminton alle Olimpiadi di Parigi 2024. Oggi si assegnano le medaglie nel doppio femminile con il derby cinese per l’oro tra Chen/Jia e Liu/Tan. Per il bronzo, invece, sfida tra le malesi Tan/Thinaah e le giapponesi Matsuyama/Shida.

Giornata molto importante anche per il singolo femminile, dove si svolgeranno i quarti di finale. Spicca un altro derby cinese tra He Bing Jao e Chen Yu Fei, ma attenzione soprattutto alla sfida tra la coreana An Se Young e la giapponese Akane Yamaguchi. Gli altri due quarti di finale saranno tra Ratchanok Intanon e Gregoria Mariska Tunjung e tra Aya Ohori e Carolina Marin

I tornei olimpici di badminton si svolgeranno in un arco di tempo compreso tra sabato 27 luglio e lunedì 5 agosto. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alle Olimpiadi una programmazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky. In particolare, Eurosport dedicherà il canale Eurosport 3 (251 Sky, condiviso con altre discipline). Per quanto riguarda Rai2 e RaiSport, lo spazio dedicato dipenderà dalle scelte di programmazione della tv di Stato, che usufruisce di 360 ore di diretta a disposizione. Le dirette saranno disponibili in streaming su Discovery+ e, in caso di trasmissione Rai, su RaiPlay.

CALENDARIO BADMINTON PARIGI 2024 OGGI

SESSIONE MATTUTINA

8.30 An Se Young (Kor) – Akane Yamaguchi (Jpn) – Quarto di finale singolo donne

Non prima 9.40 Ratchanok Intanon (Tha) – Gregoria Mariska Tunjung (Ina) – Quarto di finale singolo donne

Non prima 10.50 Aya Ohori (Jpn) – Carolina Marin (Esp) – Quarto di finale singolo donne

Non prima 12.00 He Bing Jao (Chn) – Chen Yu Fei (Chn) – Quarto di finale singolo donne

SESSIONE POMERIDIANA

15.00 Tan/Thinaah (Mas) – Matsuyama/Shida (Jpn) – Finale bronzo doppio donne

Non prima delle 16.10 Chen/Jia (Chn) – Liu/Tan (Chn) – Finale oro doppio donne

PROGRAMMA BADMINTON OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su TimVision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.