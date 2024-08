Badminton, An Se Young trionfa alle Olimpiadi di Parigi 2024. Finale dominata contro He Bing Jiao

Ha vinto la più forte. Il torneo femminile di badminton alle Olimpiadi di Parigi 2024 si è chiuso con il trionfo della sudcoreana An Se Young. La numero uno del mondo non ha avuto rivali e ha dominato l’ultimo atto contro la cinese He Bing Jiao, imponendosi in due set game con il punteggio di 21-13 21-16.

Dopo un iniziale equilibrio, An Se Young ha trovato un primo mini allungo (12-9). La cinese ha accorciato le distanze fino al -1, ma nuovamente la sudcoreana ha allungato in maniera decisiva, con un parziale di 8-1, che le ha permesso di chiudere sul 21-13. Ad inizio secondo game An Se Young si porta subito sul +4, ma He Bing Jiao riesce a rientrare sul -1 (12-11). Nuovo allungo della sudcoreana, che va a prendersi il game per 21-16, conquistando la medaglia d’oro.

La finalina per il bronzo non si è disputata. Infatti l’indonesiana Gregoria Mariska Tunjung salirà sul gradino più basso, sfruttando il ritiro della spagnola Carolina Marin, che si è infortunata gravemente nel corso della semifinale.

Nel pomeriggio si concluderà il torneo di singolo maschile. Ci sarà prima la finlae per il bronzo tra il malese Lee Zii Jia e l’indiano Lakshya Zen, mentre in quella per l’oro saranno il danese Viktor Axelsen ed il thailandese Kunlavut Vitidsarn.