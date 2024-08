ATP Montreal 2024: Luciano Darderi cede ancora a Tommy Paul al primo turno

Stesso sorteggio delle Olimpiadi di Parigi 2024, stesso esito: Tommy Paul batte Luciano Darderi al primo turno del Masters 1000 di Montreal. Stavolta il punteggio è meno severo rispetto a quello di Parigi, che fu 6-3 6-4, ma è pur sempre 6-4 7-6(2) a favore dell’americano, che ora attende uno tra il canadese Denis Shapovalov e l’altro USA Brandon Nakashima.

Nel primo parziale i due si affrontano benvolentieri a viso aperto, senza risparmiare ciascuno le proprie armi. Palla break per Darderi nel secondo game, ma chi la sfrutta è Paul nel quinto, portando via la battuta all’italiano a 30. Riuscendo a servire bene, lo statunitense non si volta praticamente più indietro e chiude sul 6-4.

Inizialmente un po’ meno ricco di brividi, il secondo set una sterzata tenta di prenderlo quando Darderi due chance di scappare le ha, solo per essere ogni volta ripreso da Paul. L’italoargentino deve poi salvarsi per ben tre volte nei turni di servizio che portano verso il tie-break: sul 3-3 chiude ai vantaggi dopo aver sprecato un 40-0, sul 4-4 salva una chance di break e sul 5-5 un’altra ancora. Tanta sofferenza, però, nel gioco decisivo esce fuori tutta e l’americano non si fa problemi per arrivare al 7-2.

Nell’ora e 45 minuti di gioco spiccano i 9 ace di Paul, mentre per Darderi ci sono 5 doppi falli. Le statistiche sono chiare a favore dell’USA su punti vinti con prima e seconda: 79%-70% e 65%-55%).