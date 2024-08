Atletica, Yahia Ibrahim con il miglior tempo nei ripescaggi dei 400 metri, Davide Re rinuncia

Vanno in archivio i ripescaggi per la qualificazione in semifinale dei 400 metri piani maschili alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ci sono state diverse rinunce, fra cui quella del nostro Davide Re, che quindi non sarà domani insieme a Luca Sito in semifinale. Il miglior tempo è stato quello del qatarino Ammar Ismail Yahia Ibrahim, qualificatosi vincendo l’ultima batteria con un buonissimo 44.77.

Accesso alla semifinale che è stato centrato anche dal sudafricano Zakithi Nene con un discreto 44.81: dopo la gara piuttosto scocciato è uscito dalla pista, evidentemente non soddisfatto di questa complicazione dopo non aver colto il pass diretto con le batterie di ieri. Sudafrica protagonista anche nella seconda batteria con Lythe Pillay, qualificato con 45.40, mentre la prima batteria è stata vinta dall’argentino Elian Larregina in 45.36, quella batteria che doveva essere disputata da Davide Re.

Tramite ripescaggio si qualificano il senegalese Cheikh Tidiane Diouf, che eguaglia il suo primato personale a 45.03 e il botswano Leungo Scotch, secondo nella terza batteria dietro a Nene in 45.33. Semifinali dei 400 maschili in programma domani sera alle 19.35, prima della finale di mercoledì alle 21.20.