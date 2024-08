Atletica, Sveva Gerevini non brilla nel salto in alto dell’eptathlon dopo un buon 100 ostacoli

Prima giornata nell’eptathlon alle Olimpiadi di Parigi 2024 per Sveva Gerevini. Considerata la tradizione dell’Italia nelle prove multiple dell’atletica leggera, si tratta già di un successo essere presente a questo appuntamento con i Giochi a cinque cerchi. Mattinata che prevedeva l’avvio con i 100 ostacoli e il salto in alto.

La cremonese ha cominciato con un discreto tempo il suo eptathlon nei 100 metri ostacoli, chiudendo in settima posizione la sua batteria con il crono di 13″40, a soli cinque centesimi dal suo personale firmato agli Europei di Roma a giugno, concludendo appena dietro alla grande favorita Anna Hall e raccogliendo 1065 punti totali.

Nel salto in alto la lombarda non è andata oltre a 1.72: a 1.74 ci sono stati un paio di buoni tentativi, ma è mancata la fase finale del gesto e l’asta è caduta. Un peccato, visto che agli Europei l’azzurra era riuscita a saltare 1.80: non è la sua specialità, ma si poteva raccogliere qualche punto in più. Gerevini che dopo le prime due prove sulle sette previste è a 1968 nel conteggio complessivo in dodicesima posizione.