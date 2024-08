Atletica, Roje Stona sorprende tutti nel disco: Alekna cede per tre centimetri!

Epilogo incredibile quello della finale del lancio maschile del disco nell’atletica leggera alle Olimpiadi di Parigi 2024. A sorpresa non ha vinto il favorito e detentore del record mondiale Mykolas Alekna: il lituano si è dovuto accontentare di un argento. Oro che è andato infatti al giamaicano Roje Stona che ha fatto segnare il nuovo record olimpico con un lancio da 70 metri tondi tondi.

Stona che nei primi tre lanci aveva trovato delle misure più vicine a quelle che gli competevano: 61.66, 65.20 e 66.16. Basti pensare che il giamaicano arrivava a questa gara con lanci tutti inferiori ai 66 metri eccetto una botta da 66.93 a maggio a Los Angeles e un tentativo da 69.05 a Ramona ad aprile. Al quarto lancio è arrivato primato personale, primato olimpico insieme e lancio da medaglia d’oro.

Beffa per Alekna che quindi si deve accontentare dell’argento per appena tre centimetri: per lui getto da 69.97 che è misura eccezionale (a poco meno di quattro metri dal suo record del mondo), ma che non basta per mettersi al collo il metallo più pregiato. Alekna che ha messo giù questo lancio già al secondo tentativo, poi si è avvicinato con 68.88 e 68.49, ma non è bastato.

Bronzo infine che è andato all’australiano Matthew Denny, che ha scagliato un ottimo 69.31 già al secondo tentativo per quella che è stata un’ottima serie nel complesso, fatta anche di un 69.15 e di un 68.39.