Atletica, Fabbri in finale nel getto del peso: gli avversari per le medaglie e che misura servirà

Leonardo Fabbri si è presentato alle Olimpiadi di Parigi 2024 con un chiaro obiettivo: conquistare la medaglia d’oro nel getto del peso. Il colosso toscano arriva all’appuntamento dopo aver siglato il record italiano (22.95 metri a metà maggio a Savona), essersi laureato Campione d’Europa e aver vinto undici gare consecutive andando sempre oltre i 22 metri.

Il vice campione del mondo ha lavorato alacramente per farsi trovare pronto per l’evento sportivo più importante, ma ieri ha tremato in qualificazione: 20.44 in apertura, poi un nullo per avere toccato il fermapiedi e il 21.76 della liberazione, valso tra l’altro il primo posto nel turno preliminare. Questa sera (a partire dalle ore 19.35) occorrerà ben altro se si vorrà battere l’intera concorrenza e regalarsi la gloria a cinque cerchi.

Gli avversari dichiarati della vigilia sono i tre statunitensi: Ryan Crouser (Campione Olimpico a Rio 2016 e Tokyo 2020, Campione del Mondo in carica e primatista mondiale con 23.56, ma in stagione mai oltre 22.84), Joe Kovacs (Campione del Mondo nel 2015 e nel 2019, argento olimpico nel 2016 e nel 2021, bronzo iridato in carica e unico uomo oltre i 23 metri in stagione con 23.13), Payton Otterdahl (22.59 in primavera). Attenzione però anche al neozelandese Tom Walsh (bronzo a Rio 2016 e Tokyo 2020, Campione del Mondo nel 2017), che a gennaio ha firmato un bel 22.16 e ha poi conquistato l’argento ai Mondiali Indoor davanti a Fabbri.

Gli altri rivali appaiono un gradino sotto: il ceco Tomas Stanek, il neozelandese Jacko Gill, il giamaicano Rajindra Campbell, il norvegese Marcus Thomsen, il messicano Uziel Munoz, il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi e l’altro azzurro Zane Weir non sembrano avere nelle braccia certe misure. Quanto servirà per salire sul podio? Per l’oro ci si dovrebbe aggirare attorno ai 23 metri e magari andarci oltre, per il podio potrebbe bastare una misura nei pressi del 22.50, ma vedremo quali saranno le dinamiche di gara.