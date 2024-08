Arrampicata sportiva, Matteo Zurloni: “Oggi ho fatto il mio, giovedì con serenità darò il massimo”

Un grande Matteo Zurloni si è qualificato per i quarti di finale del torneo olimpico di speed nell’arrampicata sportiva a Parigi 2024. Il campione del mondo della specialità ha prima fatto ritoccato il primato europeo nelle qualificazioni in 4″94, per poi superare nelle eliminatorie il cinese Long Jinbao. Dopodomani andrà a giocarsi le medaglie.

Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di Eurosport: “Ci sono tante sensazioni contrastanti, sicuramente c’era un pochino di tensione prima della prima salita, però è stato strano, perché mi sentivo anche un po’ come a casa. La tensione non era esagerata, mi sentivo come appunto se stessi facendo la Coppa del Mondo, alla fine la parete è quella e quello che devo fare è sempre uguale”.

Prosegue Zurloni: “Questo mi ha permesso di stare più tranquillo e fare il mio. Sono contentissimo di aver abbassato il record europeo. Giovedì farò sempre il mio, resterò tranquillo, mi continuerò a godere il villaggio olimpico senza stancarmi e verrò qua ancora più tranquillo dopo la giornata di oggi. Darò il massimo“.