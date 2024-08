Arrampicata sportiva, Camilla Moroni: “Spettacolare chiudere l’ultimo blocco all’ultimo tentativo. Finale fuori portata”

Camilla Moroni ha chiuso in ottava posizione la prima giornata delle semifinali del boulder&lead nell’arrampicata sportiva alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo la fase boulder. La ragazza genovese ha avuto qualche difficoltà con la prima parete, poi ha raggiunto per ben due volte la vetta, totalizzando l’ottimo punteggio di 64.0 punti. Adesso dovrà difendersi nel lead per provare ad accedere in finale.

Ecco le sue dichiarazioni dopo il suo debutto olimpico ai microfoni di Eurosport: “Mi sono divertita molto, il mio obiettivo non era la prestazione o il risultato, ma era la mia performance. Devo dare il massimo facendo meno errori possibili. Errori un po’ ne ho fatti, ma ho dato il massimo. Potevo risparmiare un po’ di tentativi sui due blocchi che ho fatto e potevo fare di più sul primo. Bellissimo comunque chiudere l’ultimo blocco all’ultimo tentativo, mi ha dato tanta carica e avevo tutto il pubblico per me”.

“C’era tensione ed è una cosa che mi piace, non avrei avuto tempo per un altro tentativo. Splendido chiudere l’ultimo blocco, avrei potuto fare meno tentativi, ma va bene così. Le finali per me sono un po’ fuori portata perché le altre atlete sono veramente forti e per questo era importante la mia performance e non il risultato”.

Ecco le sensazioni in vista della lead: “Questa è la mia disciplina principale, cercherò di dare il meglio anche nella lead, anche se faccio più fatica. Tenterò di salire senza errori. Gareggiare di fronte a un pubblico così è una figata, ho cercato di prendermi il tempo per godermi tutto. Il pubblico e questa atmosfera mi dà grande carica“.