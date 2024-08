Arrampicata sportiva, Beatrice Colli undicesima nella qualificazione dello speed alle Olimpiadi. Miroslaw da record del mondo

Comincia anche il programma femminile di arrampicata sportiva alle Olimpiadi di Parigi 2024 e si parte subito con il botto nello speed. La polacca Aleksandra Miroslaw ha dominato le qualificazioni battendo il suo stesso record del mondo: un impressionante 6″06 dopo che aveva fatto 6″21 nella prima manche. Miroslaw che si candida subito quindi come principale favorita per la medaglia d’oro.

In seconda posizione c’è l’americana Emma Hunt che ha fatto il suo personale in 6″36 nella seconda scalata, mentre fanno lo stesso tempo ed è il loro personale la polacca Aleksandra Kalucka in 6″389 e la cinese Zhou Yafei con lo stesso identico crono.

Si è piazzata in undicesima posizione la nostra Beatrice Colli nel suo debutto olimpico con il tempo non eccezionale di 8″18 alla seconda scalata dopo che era scivolata nella prima occasione e aveva fatto registrare un 10″51. Adesso affronterà nel primo turno della fase eliminatoria la cinese Zhou Yafei: una sfida difficile per approdare in finale. Ricordiamo che in finale approdano tutte le vincitrici delle sette batterie eliminatorie e una ripescata tra coloro che avrà il miglior tempo.