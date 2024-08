Arrampicata sportiva, Aleksandra Miroslaw non tradisce e trionfa nella speed: due polacche sul podio

Assegnate le prime medaglie nell’arrampicata sportiva alle Olimpiadi di Parigi 2024. Medaglie che riguardavano la speed al femminile che vedevano una grande favorita, ossia la primatista mondiale e detentrice del record del mondo Aleksandra Miroslaw. La polacca nelle qualifiche aveva fatto segnare 6″06 e non ha avuto problemi oggi dai quarti di finale fino alla finale.

La ragazza originaria di Lublino ha cominciato superando ai quarti di finale la spagnola Romero Perez con un ottimo 6.35, poi ha battuto in un palpitante e suggestivo derby polacco in semifinale Aleksandra Kalucka con il crono di 6.19, per chiudere infine con il 6.10 in finale riuscendo a sconfiggere per soli otto centesimi la cinese Deng.

Percorso notevole e sorprendente quello dell’asiatica Deng che ha esordito eliminando per appena sei millesimi l’indonesiana Made Rita Kusuma (6″363 contro 6″369) per poi eliminare un’altra indonesiana, ossia la ripescata Sallsabillah per tre centesimi (6″38 contro 6″41).

Al bronzo invece Kalucka che, dopo la sconfitta contro la connazionale in semifinale, si è ripresa battendo nettamente la stessa Sallsabillah in finale per il terzo posto con il crono di 6″53, commuovendosi e pensando alla sorella gemella Natalia Kalucka, rimasta fuori squadra per le Olimpiadi a causa dei soli due posti riservati alla Polonia per la spedizione olimpica.