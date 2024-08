America’s Cup, subito problemi per Alinghi: la barca ha disalberato! – VIDEO

Ultime ore di attesa in vista dei primi match race valevoli per il round robin della Final Preliminary Regatta a Barcellona in vista della Louis Vuitton Cup e della 37ma America’s Cup. Lo scontro diretto che aprirà le danze andrà in scena quest’oggi a partire dalle ore 14.00 tra Orient Express e Alinghi, mentre a seguire sono in programma altre tre sfide.

Il sodalizio svizzero non ha avuto un percorso di avvicinamento lineare, a causa di alcuni problemi tecnici emersi sull’AC75 nelle acque catalane. Lo scorso 13 giugno si era verificato un disalberamento su BoatOne a causa di forti raffiche di vento, mentre due giorni fa la rottura dell’albero in allenamento è stata ancor più sorprendente e inattesa in buone condizioni meteo. Nessun altro team ha perso l’albero da quando sono stati varati i nuovi AC75 per l’America’s Cup 2024.

“Oggi c’è stato un guasto all’impianto durante la prima fase di allenamento su BoatOne. Tutti a bordo sono al sicuro, un’indagine sarà condotta a tempo debito. Nel frattempo, il team rimane completamente concentrato sulle prossime regate. Gli eventi accaduti oggi sono stati decisamente sorprendenti, in particolare se si considerano le condizioni climatiche. Navigavamo con una bella brezza di circa 13 nodi e all’improvviso l’albero ha ceduto. Nessun segno di sovraccarico è stato osservato sull’albero, che è stato recentemente acquisito e che era stato utilizzato soltanto per 20 minuti“, aveva dichiarato il general manager Silvio Arrivabene.

VIDEO DISALBERAMENTO ALINGHI