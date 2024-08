America’s Cup, Luna Rossa inizia la caccia al trofeo sportivo più antico: due mesi di passione, sfida totale a NZ

La America’s Cup è il trofeo sportivo più antico al mondo. Una competizione nata nel 1851 attorno all’Isola di Wight e avvolta nel mito: la celebre frase avvolta nella leggenda “Non c’è secondo, Maestà” rivolta alla Regina Vittoria (sarà stata pronunciata veramente?) dopo il trionfo della goletta America contro le barche britanniche, i detentori della cosiddetta Vecchia Brocca che dettano il regolamento per le successive sfide, la difficoltà di strappare la coppa a chi la difende, l’evoluzione degli scafi nel corso dei decenni.

La magia si rinnova quest’anno nelle acque di Barcellona: per la prima volta nella storia il Defender ha deciso di non regatare nelle acque di casa (escludendo l’epopea di Alinghi nel Terzo Millennio, ma il sodalizio svizzero aveva dei chiari limiti geografici). Team New Zealand non aveva infatti le coperture economiche garantite dal Governo e dunque ha scelto di emigrare in terra spagnola, tra l’altro cambiamento una parte cruciale del regolamento: gareggerà anche nel round robin del torneo degli sfidanti, cosa mai accaduta in passato.

Si incomincerà giovedì 29 agosto, quando si alzerà il sipario sulla Louis Vuitton Cup, ovvero il torneo degli sfidanti che torna a riprendere il nome del noto sponsor dopo la parentesi del 2021 targata Prada. Cinque formazioni si fronteggeranno a viso aperto per guadagnarsi il diritto di sfidare i Kiwi nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup: Luna Rossa, i britannici di INEOS Britannia, gli statunitensi di American Magic, gli svizzeri di Alinghi e i francesi di Orient Express.

Si regata a bordo degli AC75, ovvero le barche volanti già ammirate tre anni fa nella baia di Auckland, quando i neozelandesi ebbero la meglio per 7-3 contro Team Prada Pirelli. Questa volta ci saranno a bordo soltanto otto uomini: due timonieri, due trimmer e quattro cyclors, che grazie alle loro pedalate contribuiscono al funzionamento dello scafo. Sono scafi altamente performanti e capace di superare ampiamente il muro dei 40 nodi di velocità, offrendo regate di circa 23 minuti di durata (si gareggia sui sei lati: tre di bolina e tre di poppa).

Il format della Louis Vuitton Cup è particolarmente intenso: i cinque sfidanti si sfideranno in un doppio testa a testa (il round robin, a cui tra l’altro prenderà parte anche Team New Zealand ma fuori graduatoria) e le prime quattro classificate accederanno alle semifinali; la prima classificata della fase a gironi sceglierà la propria sfidante, le semifinali saranno al meglio delle nove regate (passa il turno chi ne vince cinque); la finale del Challenger sarà addirittura sulla distanza delle tredici regate (vince chi ne conquista sette). Ai round robin parteciperà anche New Zealand, ma i risultati ottenuti contro i Kiwi non verranno conteggiati.

Luna Rossa punta alla vittoria e vuole guadagnarsi la possibilità di sfidare nuovamente il Defender, cullando il sogno di alzare al cielo la Vecchia Brocca. Il sodalizio guidato dallo skipper Max Sirena punta sui timonieri James Spithill e Francesco Bruni, ma con a disposizione un Campione Olimpico e Campione del Mondo come Ruggero Tita. Team Prada Pirelli, finanziato da Patrizio Bertelli, riuscirà finalmente a portare a casa il trofeo sportivo più antico del mondo?

Dopo le regate preliminari della scorsa settimana, gli avversari più temibili sembrano essere gli uomini di American Magic. Tom Slingsby e compagni dispongono di una barca molto veloce e filante, con un’interessante soluzione aerodinamica e una particolare posizione dei cyclors, ma non va dimenticato che Luna Rossa li ha tramortiti nello scontro diretto. Attenzione a INEOS Britannia, anche se il Challenger of Record, ovvero colui che per primo ha lanciato il guanto di sfida ai neozelandesi, non ha impressionato nei preliminati.

Ben Ainslie e compagni hanno lavorato con Mercedes e sono sostenuti da uno degli uomini più ricchi del Regno Unito, tre anni fa vennero travolti dal sodalizio tricolore nella finale del Challenger. Alinghi, supportata da Red Bull, ha vinto il trofeo per due volte nel primo decennio del Terzo Millennio, ma la compagine svizzera sembra avere un equipaggio inferiore alle altre realtà. Orient Express è l’ultima compagine ad avere presentato iscrizione e sulla carta è la pretendente meno accreditata.

CALENDARIO LOUIS VUITTON CUP e AMERICA’S CUP 2024

Ogni giorno le regate inizieranno alle ore 14.00 e seguiranno l’ordine di svolgimento.

LOUIS VUITTON CUP, ROUND ROBIN

Giovedì 29 agosto

Orient Express vs Alinghi

Luna Rossa vs Team New Zealand

INEOS Britannia vs American Magic

Orient Express vs Luna Rossa

Venerdì 30 agosto

American Magic vs Alinghi

Team New Zealand vs INEOS Britannia

Luna Rossa vs American Magic

Team New Zealand vs Orient Express

Sabato 31 agosto

Alinghi vs INEOS Britannia

Orient Express vs American Magic

INEOS Britannia vs Luna Rossa

Alinghi vs Team New Zealand

Domenica 1° settembre

INEOS Britannia vs Orient Express

Alinghi vs Luna Rossa

American Magic vs Team New Zealand

Alinghi vs Orient Express

Lunedì 2 settembre

Giorno di riserva

Martedì 3 settembre

Team New Zealand vs Luna Rossa

American Magic vs INEOS Britannia

Luna Rossa vs Orient Express

Alinghi vs American Magic

Mercoledì 4 settembre

INEOS Britannia vs Team New Zealand

American Magic vs Luna Rossa

INEOS Britannia vs Alinghi

Orient Express vs Team New Zealand

Giovedì 5 settembre

Giorno di riserva

Venerdì 6 settembre

Giorno di riserva

Sabato 7 settembre

Luna Rossa vs INEOS Britannia

American Magic vs Orient Express

Team New Zealand vs Alinghi

Domenica 8 settembre

Orient Express vs INEOS Britannia

Luna Rossa vs Alinghi

Team New Zealand vs American Magic

LOUIS VUITTON CUP, SEMIFINALI

14-19 settembre. Ogni giorno le regate incominceranno alle ore 14.00, il programma dettagliato deve ancora essere comunicato.

LOUIS VUITTON CUP, FINALE

26 settembre-7 ottobre. Ogni giorno le regate incominceranno alle ore 14.00, il programma dettagliato deve ancora essere comunicato.

AMERICA’S CUP

12-21 ottobre (con possibili recuperi fino al 27 ottobre). Ogni giorno le regate incominceranno alle ore 14.00, il programma dettagliato deve ancora essere comunicato.

COME VEDERE LE REGATE PRELIMINARI DI AMERICA’S CUP IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Mediaset e canali Sky.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.