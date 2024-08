Americas’ Cup, i precedenti di Luna Rossa. Due vittorie della Louis Vuitton Cup, ma sempre i neozelandesi a guastare la festa

Dopo un lungo percorso di avvicinamento, il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista delle regate ufficiali valevoli per la 37ma edizione della Coppa America di vela, la competizione sportiva più antica al mondo. L’Italia sogna in grande a Barcellona con Luna Rossa, che lancia il guanto di sfida agli altri Challenger e soprattutto al Defender Emirates Team New Zealand con il sogno di conquistare finalmente l’agognata Vecchia Brocca.

Il sodalizio del patron Patrizio Bertelli si appresta ad affrontare la sesta campagna di America’s Cup, dopo aver ottenuto come miglior risultato la vittoria nella Louis Vuitton Cup 2000 e nella Prada Cup 2021, fermandosi poi in entrambi i casi a cospetto dei padroni di casa neozelandesi nel Match Race che metteva in palio la mitica Coppa delle Cento Ghinee.

Luna Rossa fece il suo debutto proprio nel golfo di Hauraki nella trentesima edizione della Coppa America, vincendo a sorpresa il torneo degli sfidanti grazie alla clamorosa affermazione in rimonta (da 3-4 a 5-4) sugli statunitensi di America One in finale. L’equipaggio capitanato dallo skipper e timoniere Francesco De Angelis rimediò poi un secco 5-0 da Black Magic (la barca neozelandese).

21 anni più tardi, sempre nella baia di Auckland, il team Luna Rossa Prada Pirelli è tornato ad imporsi nel Challenger Selection Series (netto 7-1 nell’ultimo atto sui britannici di Ineos Team UK) fronteggiando nuovamente i Kiwi nella Finale di America’s Cup 2021. Gli uomini di Max Sirena, con al timone James Spithill e Francesco Bruni, hanno messo alle corde Te Rehutai portandosi addirittura in vantaggio sul 3-2 per poi subire la furiosa rimonta di Peter Burling e compagni (7-3 il risultato conclusivo della serie).