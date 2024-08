America’s Cup, che sorpresa! American Magic rifila una secca sconfitta a New Zealand

Si apre con un risultato a sorpresa la quarta e ultima giornata della Final Preliminary Regatta di America’s Cup 2024. Nelle acque di Barcellona è arrivata infatti la prima (ininfluente) sconfitta di Emirates Team New Zealand, che ha ceduto nettamente agli statunitensi di American Magic perdendo in extremis l’imbattibilità e chiudendo il round robin con un bilancio di 4 vittorie ed 1 ko.

Il Defender, grazie ai 4 punti accumulati nei giorni scorsi, era comunque già certo della qualificazione per il match race finale in programma oggi (al termine delle ultime sfide della fase a gironi) riservato alle prime due della classifica generale. Te Rehutai se la vedrà con Luna Rossa nella riedizione della sfida valevole per l’ultima edizione della Coppa America ad Auckland nel 2021.

Nel frattempo però i Kiwi devono incassare il primo passo falso della settimana, con la coppia di timonieri formata da Peter Burling e Nathan Outteridge che questa volta ha avuto la peggio sin dalla fase di partenza nel confronto diretto con Tom Slingsby e Paul Goodison. Patriot ha poi dominato la regata in condizioni di vento leggero (circa 8 nodi) ed un metro di onda, rifilando ben 28 secondi a New Zealand e mettendosi alle spalle il ritiro di ieri contro i francesi di Orient Express.