America’s Cup 2024, doppia novità con il trofeo per i giovani e le donne. Le ambizioni dell’Italia

Tra un paio di giorni comincerà ufficialmente a Barcellona la Louis Vuitton Cup 2024, torneo degli sfidanti tra Luna Rossa Ineos Britannia, Alinghi, American Magic e Orient Express: chi vincerà guadagnerà il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Per la prima volta nella storia della manifestazione sono stati istituiti due eventi di contorno, uno riservato ai giovani (uomini) e uno alle donne, in cui saranno impegnati tutti i sodalizi protagonisti della Coppa America (incluso il Defender Emirates Team New Zealand).

In entrambi i casi si regaterà sugli AC40, un monotipo foiling visto anche durante le regate preliminari andate in scena nel 2023. La UniCredit Youth America’s Cup si disputerà sempre nelle acque catalane tra il 17 e il 26 settembre, con Luna Rossa Prada Pirelli che può contare su un equipaggio formato da Marco Gradoni (timoniere), Guido Gallinaro (timoniere), Gianluigi Ugolini (timoniere), Federico Colaninno (trimmer), Stefano Dezulian (trimmer) e Rocco Falcone (timoniere/trimmer).

La selezione è avvenuta dopo mesi di training e di test effettuati presso la base del team, durante specifiche sessioni di allenamento. Gradoni ha fatto parte anche del Sailing Team di Luna Rossa per la Coppa America, partecipando alle regate preliminari di Jeddah nel ruolo di timoniere in coppia con Ruggero Tita, di conseguenza potrà dare un contributo importante alla squadra under 25.

La Puig Women’s America’s Cup si disputerà invece dal 5 al 13 ottobre, con il team Luna Rossa Prada Pirelli che ha a disposizione una rosa formata da Giulia Conti (timoniera), Margherita Porro (timoniera), Maria Vittoria Marchesini (timoniera), Giovanna Micol (trimmer), Maria Giubilei (trimmer), Giulia Fava (trimmer) e Alice Linussi (trimmer). Ricordiamo che possono salire sull’AC40 solamente quattro persone di equipaggio: due timonieri e due trimmer.