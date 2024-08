Alexandra Burghardt a medaglia alle Olimpiadi estive ed invernali! La tedesca entra in una elite ristretta

Ieri sera Alexandra Burghardt ha completato un’impresa a suo modo storica, entrando nella ristretta cerchia di atleti capaci di conquistare una medaglia sia nei Giochi Olimpici invernali che in quelli estivi. La tedesca, dopo aver ottenuto l’argento a Pechino 2022 nel bob a due (da frenatrice di Mariama Jamanka), si è infatti messa al collo uno splendido bronzo con la staffetta 4×100.

Schierata al lancio, la trentenne bavarese ha disputato un’ottima frazione (11.35 il suo parziale da ferma, meglio di lei solamente la formidabile britannica Dina Asher-Smith) dando il suo prezioso contributo al fantastico risultato della squadra teutonica, che ha sfiorato addirittura il colpaccio subendo però il sorpasso di Stati Uniti e Gran Bretagna nel rettilineo conclusivo.

L’ultimo sportivo in ordine cronologico ad essere salito sul podio in entrambe le rassegne a cinque cerchi (estiva e invernale) era stato lo statunitense Eddy Alvarez, argento a Sochi 2014 nella staffetta maschile di short track e anche a Tokyo 2021 nel baseball. In passato ci erano riusciti anche altri cinque atleti: la statunitense Lauryn Williams (atletica leggera e bob), la canadese Clara Hughes (ciclismo su strada e speed skating), la tedesca Christa Luding-Rothenburger (speed skating e ciclismo su pista), il norvegese Jacob Tullin Thams (salto con gli sci e vela) e lo statunitense Eddie Eagan (boxe e bob).