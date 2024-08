A che ora Luna Rossa-American Magic, America’s Cup: programma 23 agosto, orario, tv

Luna Rossa ha archiviato la prima giornata delle regate preliminari di America’s Cup con una vittoria e una sconfitta. Dopo il ritiro forzato contro Team New Zealand, frutto di un problema elettrico emerso nelle battute iniziali dopo una partenza aggressiva, il sodalizio italiano è riuscito a battere nettamente Orient Express. I ragazzi dello skipper Max Sirena torneranno in acqua nella giornata di venerdì 23 agosto per affrontare American Magic, che oggi ha impressionato contro INEOS Britannia.

Si preannuncia un testa a testa davvero molto interessante contro il sodalizio statunitense guidato dal timoniere Tom Slingsby, che ha dimostrato una velocità particolarmente interessante nelle acque di Barcellona. Sarà uno scontro già importante in ottica classifica generale, visto che soltanto le prime due classificate al termine del round robin disputeranno il match race che domenica pomeriggio decreterà il vincitore di queste regate preliminari.

Luna Rossa-American Magic sarà la terza regata a partire dalle ore 14.00 in programma nella giornata di venerdì 23 agosto. Il programma sarà aperto dalla regata tra American Magic e Alinghi, poi a seguire toccherà alla sfida tra INEOS Britannia e Team New Zealand. L’appuntamento, in condizioni regolari, è dunque attorno alle ore 15.15.

QUANDO LUNA ROSSA-AMERICAN MAGIC ALLA AMERICA’S CUP

Venerdì 23 agosto

Ore 14.00 American Magic vs Alinghi

A seguire INEOS Britannia vs Team New Zealand

A seguire American Magic vs Luna Rossa

A seguire Orient Express vs Team New Zealand

PROGRAMMA AMERICA’S CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20, gratis e in chiaro; Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.