A che ora la finale di Fabbri oggi alle Olimpiadi: programma esatto, avversari, tv

Oggi sabato 3 agosto (ore 19.35) va in scena la finale di getto del peso maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, uno degli atti conclusivi più attesi per l’Italia all’interno del programma di atletica leggera. In pedana si presenterà infatti una delle carte da medaglia più vive della spedizione tricolore, ovvero Leonardo Fabbri. Il primatista italiano ha sempre vinto in stagione ed è sempre andato oltre i ventidue metri nelle undici gare in cui si è imposto, con il picco del record nazionale di 22.95 metri raggiunto a metà maggio.

La qualificazione di ieri è stata sofferta per il colosso toscano, costretto al terzo tentativo dove ha stampato 21.76 (miglior misura della serata) per accedere all’atto conclusivo. Gli avversari sono quelli cià citati più volte ovvero gli statunitensi Ryan Crouser (Campione Olimpico e del Mondo, nonché primatista mondiale), Joe Kovacs (unico uomo oltre i 23 metri in stagione) e Payton Otterdahl. Attenzione anche al neozelandese Tom Walsh.

Il Campione d’Europa e vice campione del mondo ha battuto i suoi avversari diretti un paio di settimane fa in Diamond League e ora spera di replicarsi anche nella capitale francese. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario della finale di Leonardo Fabbri alle Olimpiadi di Parigi 2024, con tutto il palinsesto tv e streaming dell’evento. I Giochi sono trasmessi in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, Sky Sport 251-257; in diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1-3, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA FINALE DI LEONARDO FABBRI ALLE OLIMPIADI

Sabato 3 agosto

Ore 19.35 Finale getto del peso

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

