A che ora Italia-Giappone volley, Olimpiadi 2024: programma, tv, streaming

Domani, lunedì 5 agosto (ore 13.00) si gioca Italia-Giappone, quarto di finale delle Olimpiadi 2024 di volley maschile. Lo scoglio più impegnativo da superare verso la zona medaglie, una partita da vincere assolutamente per poi andarsi a giocare qualcosa di importante. Gli azzurri di Fefè De Giorgi hanno impressionato nel girone, ma attenzione alla squadra nipponica, dotata di grande talento e diverse conoscenze del nostro campionato.

L’Italia ha vinto tre partite su tre nel girone di ferro, e ha chiuso al comando il ranking round combinato. La squadra di De Giorgi ha davvero dato sfoggio di una grande condizione, un’ottima pallavolo e anche un super carattere. All’esordio gli azzurri hanno piegato il Brasile, storica bestia nera alle Olimpiadi, mentre nella seconda partita hanno passeggiato sull’Egitto. Meravigliosa è stata la prova contro la Polonia di ieri, vinta 3-1 con una reazione incredibile dopo aver perso il terzo set.

Di fronte per gli azzurri ci sarà il Giappone, squadra davvero ostica che può mettere in difficoltà tutti. Due le conoscenza italiane principali: Ishikawa e Takahashi, entrambi autori di una stagione devastante nella nostra superlega. Nipponici che si sono qualificati come terzi del proprio raggruppamento alle spalle di USA e Germania, perdendo contro entrambe le formazioni (americani 3-1, tedeschi al tie break). La vittoria che ha portato gli asiatici alla fase successiva è stata quella contro l’Argentina. Per chi vince in palio c’è la semifinale contro una tra Francia e Germania.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio delle partite di Italia-Giappone, quarto di finale di volley maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024. Tutti gli eventi saranno disponibili su discovery+ e Eurosposrt in diretta streaming, mentre in chiaro ove sarà possibile si potranno seguire i momenti clou su RaiDue e RaiSport HD. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo metro di OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-GIAPPONE VOLLEY PARIGI 2024

Lunedì 5 agosto

Ore 13.00 Italia-Giappone

PROGRAMMA ITALIA-GIAPPONE PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.