Wimbledon, colpaccio di Emil Ruusuvuori, favole Halys e Comesana, drammatico infortunio per Hurkacz

Una giornata pienissima di match a Wimbledon con i secondi turni da recuperare dopo la pioggia di ieri e quello da disputare oggi: le sorprese ancora non sono mancate, così come le storie da raccontare verso il terzo turno dei Championships.

Il colpo principale del giorno lo ha messo a segno uno straordinario Emil Ruusuvuori che ha superato Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 7-6(6) 7-6(10) 3-6 6-3 in quasi tre ore di match. Si tratta della vittoria più importante della carriera in uno Slam per il giocatore finlandese che ha saputo mantenere i nervi saldi nonostante alcune chance sprecate all’interno dei due tiebreak. Adesso affronterà Mpetshi Perricard che ha superato Nishioka nell’ottavo che comprendere anche Musetti e Comesana.

Tanti match si sono chiusi al quinto set e due sono state le sorprese incoronate dal parziale decisivo. Francisco Comesana non ha terminato di infiammare l’All England Club: l’argentino non aveva mai giocato un match sull’erba fino alla settimana scorsa nelle qualificazioni di Eastbourne e all’esordio ai Championships ha fatto fuori un top 10 come Rublev al primo turno e si è ripetuto sconfiggendo il qualificato australiano Adam Walton con il punteggio di 7-5 1-6 6-7(12) 6-1 7-6(8). Il numero 122 del mondo è stato eccezionale nel resettare dopo un terzo set perso in maniera estremamente dolorosa e affronterà Lorenzo Musetti al terzo turno.

Un altro grande colpo è stato messo a segno da Quentin Halys: il francese è precipitato in classifica nell’ultimo anno, è riuscito a qualificarsi, ha superato il primo turno e oggi si è preso un grande scalpo come quello di Karen Khachanov. L’attuale numero 220 del mondo ha vinto con lo score di 4-6 6-3 3-6 6-3 6-4 in due ore e cinquanta e troverà Rune che si è sbarazzato in rimonta di Seyboth Wild.

Una giornata che ha visto anche il drammatico infortunio di Hubert Hurkacz nel tiebreak del quarto set contro Arthur Fils. Il polacco era sotto due set a uno, si è tuffato per arpionare la volée e il suo ginocchio ha fatto crac. Il francese così avanza e troverà Safiullin. Altre battaglie vincenti sono state quelle di Shelton su Harris, di Popyrin su Etcheverry. Ok Zverev che ha battuto senza troppi patemi Giron, mentre Norrie ha superato in tre set nel derby britannico Draper.