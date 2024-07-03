Tennis
Wimbledon 2024, piove a Londra e match rinviati sull’erba dei Championships
Previsioni meteorologiche rispettate e pioggia che sta facendo sentire la sua presenza a Londra. Match quindi rimandati a Wimbledon, nei campi non dotati di tetto. Una perturbazione che non andrà a ritardare la sfida tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini, dal momento che il campo centrale è dotato di tetto, al fine di garantire una copertura adeguata per quest’eventualità.
Lo stesso discorso non vale per Fabio Fognini e Jasmine Paolini. Il ligure e la toscana saranno impegnati sul campo-2, rispettivamente contro il norvegese Casper Ruud (testa di serie n.8) e contro la belga Greet Minnen. Il tennista di Arma di Taggia avrebbe dovuto iniziare alle 12.00 italiane, mentre Jasmine affronterà Minnen nel terzo confronto sul campo indicato, dopo anche la sfida tra il canadese Felix Auger-Aliassime e l’australiano Thanasi Kokkinakis, da completare e interrotta ieri per l’oscurità sullo score di 6-4 7-5 6-7 (9) 1-1.
Destino comune anche a Lorenzo Sonego, che affronterà lo spagnolo Roberto Bautista Agut nel terzo match previsto sul campo-4. Per quanto concerne il doppio, ritardi per Simone Bolelli/Andrea Vavassori che giocheranno sul campo-6 (primo match) contro il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten. Ci saranno anche Paolini e Sara Errani nell’ultimo match sul campo-18 contro le britanniche Harriet Dart e Maia Lumsden.
CALENDARIO WIMBLEDON 2024 OGGI
Mercoledì 3 luglio
CENTRE COURT
Dalle ore 14.30 italiane
Alexandre Muller (FRA) v Daniil Medvedev [5]
Naomi Osaka (JPN) v Emma Navarro (USA) [19]
Jannik Sinner (ITA) [1] v Matteo Berrettini (ITA)
NO.1 COURT
Dalle ore 14.00 italiane
Anca Todoni (ROU) v Coco Gauff (USA) [2]
Carlos Alcaraz (ESP) [3] v Aleksandar Vukic (AUS)
Emma Raducanu (GBR) v Elise Mertens (BEL)
NO.2 COURT
Dalle ore 12.00 italiane
Fabio Fognini (ITA) v Casper Ruud (NOR) [8]
Non prima delle ore 13.30 italiane
Felix Auger-Aliassime (CAN) [17] v Thanasi Kokkinakis (AUS) 6-4 7-5 6-7 (9) 1-1
Jasmine Paolini (ITA) [7] v Greet Minnen (BEL)
Stan Wawrinka (SUI) v Gael Monfils (FRA)
Yafan Wang (CHN) v Madison Keys (USA) [12]
NO.3 COURT
Dalle ore 12.00 italiane
Sonay Kartal (GBR) v Clara Burel (FRA)
Tommy Paul (USA) [12] v Otto Virtanen (FIN)
Grigor Dimitrov (BUL) [10] v Juncheng Shang (CHN)
Daria Kasatkina [14] v Yuriko Lily Miyazaki (GBR)
COURT 12
Dalle ore 12.00 italiane
Botic van De Zandschulp (NED) v Ugo Humbert (FRA) [16]
Non prima delle ore 13.30 italiane
Alejandro Tabilo (CHI) [24] v Daniel Evans (GBR) 6-2 3-3
Arantxa Rus (NED) v Maria Sakkari (GRE) [9]
Lloyd Harris (RSA) v Ben Shelton (USA) [14]
Marta Kostyuk (UKR) [18] v Daria Saville (AUS)
COURT 18
Dalle ore 12.00 italiane
Borna Coric (CRO) v Frances Tiafoe (USA) [29]
Bianca Andreescu (CAN) v Linda Noskova (CZE) [26]
Lin Zhu (CHN) v Anastasia Pavlyuchenkova [25]
Harriet Dart (GBR) / Maia Lumsden (GBR) v Sara Errani (ITA) / Jasmine Paolini (ITA) [5]
COURT 4
Dalle ore 12.00 italiane
Viktorija Golubic (SUI) v Jule Niemeier (GER)
Non prima delle ore 13.30 italiane
Roman Safiullin v Francisco Cerundolo (ARG) [26] 6-7 (5) 3-6 7-5 6-3
Lorenzo Sonego (ITA) v Roberto Bautista Agut (ESP)
Maximo Gonzalez (ARG) / Andres Molteni (ARG) [11] v Petros Tsitsipas (GRE) / Stefanos Tsitsipas (GRE)
Federico Coria (ARG) / Mariano Navone (ARG) v Wesley Koolhof (NED) / Nikola Mektic (CRO) [7]
COURT 5
Dalle ore 12.00 italiane
Pedro Martinez (ESP) / Jaume Munar (ESP) v Dusan Lajovic (SRB) / Sumit Nagal (IND)
Non prima delle ore 13.30 italiane
Mackenzie McDonald (USA) v Emil Ruusuvuori (FIN) 6-7 (6) 6-4 7-5 3-4
Camilla Rosatello (ITA) / Liudmila Samsonova v Ulrikke Eikeri (NOR) / Ingrid Neel (EST) [16]
Mirra Andreeva / Anastasia Potapova v Gabriela Dabrowski (CAN) / Erin Routliffe (NZL) [2]
Hailey Baptiste (USA) / Alycia Parks (USA) v Makoto Ninomiya (JPN) / Fang-Hsien Wu (TPE)
COURT 6
Dalle ore 12.00 italiane
Simone Bolelli (ITA) / Andrea Vavassori (ITA) [5] v Harri Heliovaara (FIN) / Henry Patten (GBR)
Non prima delle ore 13.30 italiane
Kei Nishikori (JPN) v Arthur Rinderknech (FRA) 7-5 4-6 1-1
Nicolas Barrientos (COL) / Francisco Cabral (POR) v Ivan Dodig (CRO) / Austin Krajicek (USA) [10]
Anna Blinkova / Mayar Sherif (EGY) v Eri Hozumi (JPN) / Moyuka Uchijima (JPN)
Asia Muhammad (USA) / Aldila Sutjiadi (INA) [15] v Irina-Camelia Begu (ROU) / Martina Trevisan (ITA)
COURT 7
Dalle ore 12.00 italiane
Maria Lourdes Carle (ARG) v Katie Volynets (USA)
Constantin Frantzen (GER) / Hendrik Jebens (GER) v Pavel Kotov / Cristian Rodriguez (COL)
Hanyu Guo (CHN) / Xinyu Jiang (CHN) v Leylah Fernandez (CAN) / Ena Shibahara (JPN)
Victor Cornea (ROU) / Fabian Marozsan (HUN) v Andreas Mies (GER) / John-Patrick Smith (AUS)
COURT 8
Dalle ore 12.00 italiane
Brandon Nakashima (USA) v Jordan Thompson (AUS)
Non prima delle ore 13.30 italiane
David Goffin (BEL) v Tomas Machac (CZE) 6-3 4-2
Nathaniel Lammons (USA) / Jackson Withrow (USA) [12] v Marcos Giron (USA) / Alex Michelsen (USA)
Sarah Beth Grey (GBR) / Tara Moore (GBR) v Nicole Melichar-Martinez (USA) / Ellen Perez (AUS) [3]
Cristina Bucsa (ESP) / Nao Hibino (JPN) v Tatjana Maria (GER) / Arantxa Rus (NED)
COURT 9
Dalle ore 12.00 italiane
Camila Osorio (COL) v Lauren Davis (USA)
Luciano Darderi (ITA) / Fernando Romboli (BRA) v Kevin Krawietz (GER) / Tim Puetz (GER) [8]
Adrian Mannarino (FRA) / Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) v Rohan Bopanna (IND) / Matthew Ebden (AUS) [2]
Sander Gille (BEL) / Joran Vliegen (BEL) [14] v Francisco Cerundolo (ARG) / Tomas Martin Etcheverry (ARG)
COURT 10
Dalle ore 12.00 italiane
Miyu Kato (JPN) / Shuai Zhang (CHN) v Angelica Moratelli (ITA) / Nadia Podoroska (ARG)
Non prima delle ore 13.30 italiane
Danielle Collins (USA) [11] v Clara Tauson (DEN) 6-3 4-4
Elina Avanesyan / Oksana Kalashnikova (GEO) v Marie Bouzkova (CZE) / Sara Sorribes Tormo (ESP) [10]
Xinyu Wang (CHN) / Saisai Zheng (CHN) v Caroline Garcia (FRA) / Kristina Mladenovic (FRA)
Caroline Dolehide (USA) / Desirae Krawczyk (USA) [7] v Shuko Aoyama (JPN) / Aleksandra Krunic (SRB)
COURT 11
Dalle ore 12.00 italiane
Quentin Halys (FRA) v Christopher Eubanks (USA)
Non prima delle ore 13.30 italiane
Lucas Pouille (FRA) v Laslo Djere (SRB) 3-6 7-6 (4)
Jacob Fearnley (GBR) / Jack Pinnington Jones (GBR) v Rafael Matos (BRA) / Marcelo Melo (BRA)
Guido Andreozzi (ARG) / Miguel Reyes-Varela (MEX) v Lloyd Glasspool (GBR) / Jean-Julien Rojer (NED)
Katerina Siniakova (CZE) / Taylor Townsend (USA) [4] v Rebeka Masarova (ESP) / Linda Noskova (CZE)
COURT 14
Dalle ore 12.00 italiane
Magdalena Frech (POL) v Beatriz Haddad Maia (BRA) [20]
Arthur Cazaux (FRA) v Alexander Bublik (KAZ) [23]
Dayana Yastremska (UKR) [28] v Varvara Gracheva (FRA)
Tereza Mihalikova (SVK) / Olivia Nicholls (GBR) v Demi Schuurs (NED) / Luisa Stefani (BRA) [6]
COURT 15
Dalle ore 12.00 italiane
Barbora Krejcikova (CZE) [31] v Veronika Kudermetova
Zhizhen Zhang (CHN) [32] v Jan-Lennard Struff (GER)
Denis Shapovalov (CAN) v Daniel Altmaier (GER)
Alexander Erler (AUT) / Lucas Miedler (AUT) v Neal Skupski (GBR) / Michael Venus (NZL) [9]
COURT 16
Dalle ore 12.00 italiane
Aslan Karatsev v Karen Khachanov [21]
Sloane Stephens (USA) v Diana Shnaider
Lulu Sun (NZL) v Yuliia Starodubtseva (UKR)
Naiktha Bains (GBR) / Amelia Rajecki (GBR) v Timea Babos (HUN) / Nadiia Kichenok (UKR)
Sadio Doumbia (FRA) / Fabien Reboul (FRA) [16] v Oliver Crawford (GBR) / Kyle Edmund (GBR)
COURT 17
Dalle ore 12.00 italiane
Magda Linette (POL) v Elina Svitolina (UKR) [21]
Miomir Kecmanovic (SRB) v Tallon Griekspoor (NED) [27]
Paula Badosa (ESP) v Brenda Fruhvirtova (CZE)
Donna Vekic (CRO) v Erika Andreeva
N.Sriram Balaji (IND) / Luke Johnson (GBR) v Marcelo Arevalo (ESA) / Mate Pavic (CRO) [4]