Wimbledon 2024, amara sconfitta per Bolelli e Vavassori al primo turno nel torneo di doppio

Brutta uscita di scena al primo turno per Andrea Vavassori e Simone Bolelli nel primo turno del torneo di doppio a Wimbledon. Gli azzurri, vittoriosi dell’ATP500 di Halle, sono stati sconfitti dalla coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten con il punteggio di 6-3 6-4.

Poca concretezza per il duo tricolore, che le sue opportunità ha saputo anche costruirsele, ma a differenza degli avversari è mancato quel quid in più. Un match girato in quei game nei quali entrambe le coppie hanno avuto palle break.

Nel primo set le chance break capitano a Bolelli/Vavassori, che però non sanno essere concreti come ci si aspetterebbe. Azzurri chiamati a cancellare a loro volte due occasioni “break” al finlandese e al britannico, chiedendo aiuto al servizio. Nel sesto game, però, l’occasione si ripresenta per Heliovaara e Patten e non ci sono indecisioni. Simone e Andrea provano a rientrare, ma non riescono a sfruttare le occasioni del contro-break e sul 6-3 cala il sipario.

Nel secondo set il piemontese e l’emiliano si salvano in qualche modo in apertura, cancellando tre palle break, ma nel settimo gioco, ancora per qualche errore di troppo, devono cedere il servizio. Purtroppo per i nostri portacolori, il canovaccio si ripete, parlando di altre palle break non sfruttate poco dopo. Sul 6-4, dunque, l’epilogo amaro.