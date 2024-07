Volley femminile, la Polonia vince 3-1 il big match con il Giappone al debutto olimpico

La Polonia di Stefano Lavarini debutta con il botto battendo 3-1 il Giappone finalista della VNL. Qualche sussulto in avvio e qua e là durante l’incontro per le polacche, brave però a domare l’esuberanza delle asiatiche che hanno giocato il solito grande match in difesa ma non sono riuscite ad essere efficace in attacco. Nervi saldi per le polacche che hanno subito nel primo set la rimonta delle giapponesi ma poi sono riuscite a riprendersi.

Nel primo parziale la formazione polacca parte meglio e tiene testa all’esuberante Giappone, ordinato ma non sempre efficace in attacco. La squadra nipponica pareggia a quota 14, poi nel finale cambia marcia e mette in costante difficoltà la squadra di Lavarini guadagnando prima un break sul 18-16 e poi dilagando nel finale fino al 25-20.

Nel secondo set si invertono le parti. Meglio il Giappone in avvio, poi un break di 4-0 lancia le polacche che si portano avanti, resistono al ritorno delle giapponesi e mantengono un paio di break di vantaggio aggrappandosi a Stysiak fino al 25-22 che sancisce il pareggio (1-1). Sulle ali dell’entusiasmo la squadra di Lavarini trova una prima parte di terzo set quasi perfetta che permette alle polacche di portarsi avanti 20-12. La Polonia, però, si blocca: il Giappone inizia a difendere e a battere con efficacia, torna sotto fino al 21-18 prima e a 24-23 ma ci pensa Stysiak tanto per cambiare a chiudere con un mani out da zona 2 (25-23).

Nel quarto set grande equilibrio nella fase iniziale, con le polacche che guadagnano con grande fatica un piccolo vantaggio e il Giappone che sembra faticare in fase cambio palla. La Polonia si presenta avanti 21-18 in dirittura d’arrivo ma il Giappone non molla e pian piano si riporta sotto fino a pareggiare a quota 23. Finale emozionante e tiratissimo con il Giappone che ha la possibilità di riaprire l’incontro ma un attacco di Stysiak toccato spegne i sogni delle nipponiche che non sono precise in ricezione e poi subiscono l’ace delle polacche che vincono 27-25.

In casa polacca Korneluk top scorer con 20 punti, 19 punti per Stysiak 12 punti per e Medrzyk. per il Giappone 26 punti di Ishida, migliore marcatrice del match, 16 punti per Ishikawa e 12 per Wada.