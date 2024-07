Vela, vento troppo leggero a Marsiglia. Prima giornata senza regate per il windsurf

Comincia a rilento in quel di Marsiglia il programma olimpico della vela ai Giochi di Parigi 2024, con una prima giornata pesantemente condizionata dal meteo. Il vento si è rivelato troppo leggero per poter disputare regolarmente le prove Slalom del windsurf (classe iQFoil), con gli atleti rimasti a lungo in acqua prima della decisione definitiva del comitato organizzatore di cancellare le regate previste oggi.

Nei prossimi giorni, già a partire da domani, ci sarà comunque tempo per recuperare e tornare in pari con il programma a cinque cerchi delle tavole sia al maschile che al femminile. L’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista in entrambe le flotte, con il campione del mondo in carica Nicolò Renna e con l’oro iridato del 2022 Marta Maggetti.

Quest’oggi, nonostante condizioni al limite, sono state completate tutte le regate pianificate con gli skiff 49er e 49erFX. Domani andranno avanti queste classi con altre regate di flotta, ricordando che i primi 10 della classifica generale (al termine delle Opening Series) in ogni evento verranno promossi alla fase finale con in palio le medaglie.