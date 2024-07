Vela: Marta Maggetti seconda dopo le prime due regate nel windsurf alle Olimpiadi

Comincia con il piede giusto il cammino di Marta Maggetti alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sull’acqua della Marina di Marsiglia, anche oggi contraddistinta da un vento molto debole, l’atleta del windsurf si è piazzata al secondo posto al termine delle uniche due regate disputate, gettando delle buone basi in vista del prosieguo della competizione.

L’azzurra in occasione della prima prova ha centrato la quinta piazza, per poi chiudere in terza posizione la seconda regata conquistando così 8 punti (di cui 8 netti).

Meglio di Maggetti solo la britannica Emma Wilson che, con un 1-2, ha raccolto 3 punti (3 netti). Bene poi anche la peruviana Maria Belen Bazo German, attualmente in terza posizione con un 4-4 e anche lei con 8 punti complessivi (8 netti). Chiudono la top 5 poi la hongkonghese Ching Ma, quarta con 11 (11), e la tedesca Marie Theresa Steinlien, quinta con 14 (14).

Il programma di windsurf, tempo permettendo, proseguirà nella giornata di domani. Di seguito la classifica aggiornata.

WINDSURF FEMMINILE OLIMPIADI PARIGI 2024: LA CLASSIFICA AGGIORNATA