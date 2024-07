Vela: inizio contratto per Germani-Bertuzzi alle Olimpiadi. Ma la gara è aperta

Un inizio contratto per Jana Germani e Giorgia Bertuzzi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre della vela, specialiste nel 49erFx, hanno infatti terminato la prima giornata di competizioni al dodicesimo posto, rendendosi artefici di tre regate dalla modalità diesel.

Il binomio italiano infatti, fronteggiando una giornata con poco vento, ha chiuso la prova inaugurale in dodicesima posizione, raddrizzando poi il tiro nella seconda, chiudendo in nona casella, stesso piazzamento raggiunto anche nella terza e ultima regata. In virtù di quanto espresso sull’acqua, Jana e Giorgia hanno ottenuto quindi 30 punti totali (18 netti). Ma i giochi sono ancora apertissimi.

Inizio super invece per l’equipaggio neerlandese formato da Odile van Aanholt e Annete Duetz che, a seguito della quinta moneta della prima regata, hanno collezionato due primi posti chiudendo con 7 punti (2 netti), precedendo le padrone di casa Sarah Steyaert-Charline Picon, seconde con 6 punti (4 netti). Bene anche le teutoniche Marla Bergmann-Hanna Wille, attualmente sul gradino più basso del podio con 12 (7).

Domani, lunedì 29 luglio, si svolgeranno altre tre regate. L’orario d’inizio è pianificato – salvo possibili slittamenti – alle ore 12:15.