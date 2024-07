Triathlon, CIO fiducioso per la gara di domani: “Senna vicina alla soglia stabilita”

Le gare di triathlon e di nuoto di fondo sono nella bufera in queste Olimpiadi di Parigi 2024. La volontà del CIO e degli organizzatori è quella di disputare queste gare nella Senna, il fiume iconico di Parigi. Fiume che è stato bonificato prima dell’inizio di questi Giochi, ma che negli ultimi giorni non era più nelle soglie prestabilite per la balneazione a causa delle piogge scese tra venerdì e sabato scorso.

A intervenire sull’argomento è stata nel punto stampa giornaliero del CIO Aurelie Merle, Executive Director of Sports di Parigi 2024, a proposito del rinvio del triathlon maschile: “I risultati dei test erano molto vicini alla soglia stabilita, siamo fiduciosi che domani la Senna possa essere abbastanza pulita“.

Sulle previsioni meteo: “Una rilevazione era al di sotto e due leggermente sopra la soglia, abbiamo cercato di avere informazioni più accurate possibili. Possibili temporali nel pomeriggio o sera? Le previsioni meteo non sono l’unico elemento che prendiamo in considerazione. Abbiamo parlato con Meteo France stamattina, c’è una possibilità di temporali più tardi. Ci daranno informazioni più precise alle tre così da valutarne l’impatto sulla Senna”

Kit McConnell, Sports Director del Cio, ha aggiunto: “Ci sono piani di emergenza, abbiamo cercato di stilare piani di emergenza per ogni disciplina. Comunque ci sono stati tanti miglioramenti nelle condizioni dell’acqua, poi non possiamo controllare il meteo“.