Triathlon, calendario Olimpiadi 2024 oggi: orari 31 luglio, tv, streaming, italiani in gara

Sarà una grande giornata per quanto riguarda il triathlon ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 è stata rinviata. Dopo il rinvio della finale maschile che era in programma ieri, oggi vivremo due gare, dato che era già prevista quella femminile.

A questo punto il programma odierno si aprirà alle ore 8.00 con la finale femminile, mentre quella maschile scatterà alle ore 10.45. La speranza è che, finalmente, le acque della Senna possano tornare balneabili, dato che ormai da diversi giorni i test sulla qualità rimangono sotto gli standard minimi. Si riuscirà a gareggiare?

Per l’Italia saranno al via delle gare: Alessio Crociani (Fiamme Azzurre), Gianluca Pozzatti (Team 707/Minini), Alice Betto (Fiamme Oro), Bianca Seregni (Fiamme Oro/DDS) e Verena Steinhauser (Fiamme Oro). Le speranze di medaglia, oggettivamente, non sono altissime, ma i nostri portacolori possono assolutamente inserirsi nella lotta per una bella prestazione.

PROGRAMMA TRIATHLON PARIGI 2024

Mercoledì 31 luglio

Ore 08.00 Finale femminile

Ore 10.45 Finale maschile

PROGRAMMA TRIATHLON PARIGI 2024: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.