Tour de France, Evenepoel vince la cronometro, Pogacar resiste. Più staccato Vingegaard

Era la prima cronometro individuale di questo Tour de France 2024, il secondo snodo importante dopo la scalata del Galibier di martedì, e lo spettacolo in questa settima frazione non è mancato assolutamente. A trionfare nella prova contro il tempo con partenza da Nuits-Saint-Georges ed arrivo a Gevrey-Chambertin dopo 25,3 chilometri è Remco Evenepoel. Il campione del mondo della specialità coglie il primo successo della carriera nella corsa a tappe transalpina e dà una grandissima dimostrazione di forza anche in chiave classifica generale.

A continuare a guidare la graduatoria domani ci sarà comunque Tadej Pogacar. Lo sloveno si è arreso al termine di un bellissimo duello al belga per soli 11”, ma è riuscito a guadagnare comunque sugli altri rivali, concludendo quindi la giornata in modo più che positivo, sempre in Maglia Gialla. Adesso Evenepoel, trionfatore oggi con la media devastante di 52.373 km/h (nonostante la salita presente ed un leggero salto di catena sistemato in corsa) è il più immediato inseguitore a 33”.

Terza piazza odierna per un redivivo Primoz Roglic: lo sloveno della Red Bull – BORA – hansgrohe è staccato di 34” e precede di pochissimo Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike). Ora il distacco per il danese, trionfatore degli ultimi due Tour, si fa pesante: 1’15” da Pogacar, 42” da Evenepoel.

Quinto di tappa un ottimo Victor Campenaerts (Lotto Dstny), pagano abbastanza invece gli spagnoli Juan Ayuso e Carlos Rodriguez, che erano nelle zone alte della classifica. In casa Italia ovviamente tanta sofferenza per Giulio Ciccone (Lidl-Trek) che perde la top-10 in classifica generale, scendendo in dodicesima piazza.