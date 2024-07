Tour de France 2024, Tadej Pogacar: “Contento che le tappe per i velocisti siano finite”

La terza ed ultima settimana del Tour de France è iniziata con una tappa abbastanza semplice e dedicata alle ruote veloci. Sul traguardo di Nimes ha trionfato Jasper Philipsen con una volata perfetta, mentre per Tadej Pogacar è stata quasi una giornata di riposo, visto che la Maglia Gialla ha semplicemente controllato, evitando possibili pericoli soprattutto nell’ultimo tratto.

Un Pogacar sempre preoccupato per il finale di queste tappe: “Le tappe per gli sprint al Tour de France sono sempre uniche. C’è sempre un po’ di pericolo a causa del vento e dell’aria e ci possono sempre essere delle sorprese in questo genere di tappe. Sono contento che siano finite, ma sicuramente non è finita la parte più difficile del Tour”.

Un giorno in meno verso il trionfo per il campione sloveno: “Mi sento come negli altri Tour a questo punto della corsa. Penso che tutti si sentano un po’ stanchi. Sono state due settimane di gara dure. Stiamo facendo il conto alla rovescia, ma non è ancora finita”.