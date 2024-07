Tour de France 2024, Jonas Vingegaard: “Volevo vincere il Tour, ma sapevo di poter pagare la mancanza di preparazione”

Jonas Vingegaard si è definitivamente arreso a Tadej Pogacar: il danese non riuscirà, salvo clamorosi ribaltoni, a centrare la terza vittoria consecutiva al Tour de France. Il danese ha corso oggi per limitare i danni nei confronti di Remco Evenepoel, è rimasto francobollato al belga e ha difeso con profitto la seconda posizione della classifica generale.

Ecco le sue parole al termine di questa tappa, dopo l’arrivo durissimo a Isola 2000 (fonte: SpazioCiclismo): “È stata una tappa davvero dura ma non avevo la mia gamba migliore e a circa metà tappa ho dovuto cambiare mentalità e devo essere felice di non aver perso tempo da Remco che è in terza posizione. Oggi l’ho seguito, ma domani è un altro giorno e anche dopodomani. Ci sono ancora due dure giornate prima del traguardo finale a Nizza, ma farò tutto il possibile per provare a seguirlo”.

Un bilancio generale su questa Grande Boucle: “Sono arrivato a questo Tour de France con l’obiettivo di provare a vincerlo ma sapevo che sarebbe stato difficile per la mancanza di preparazione che ho avuto. Quindi ovviamente sapevamo che questa era una possibilità ed ero preparato mentalmente. Non credo che oggi Pogacar fosse più forte di quello di Plateau de Beille, ma semplicemente io non ero forte quanto lui”.