Tour de France 2024, Jonas Vingegaard: “Tadej è stato troppo forte, ma non ci arrendiamo”

Ci hanno provato sin dal mattino a ribaltare gli equilibri. Dopo la batosta di ieri non era facile riuscire a ribaltare la situazione e infatti a Plateau de Beille è stato nuovamente Tadej Pogacar a trionfare.

Jonas Vingegaard e la Visma | Lease a Bike hanno dato tutto per mettere in difficoltà lo sloveno, ma devono accontentarsi nuovamente della seconda posizione, con il danese a 3’09” in classifica.

Le parole del vincitore degli ultimi due Tour al traguardo: “Tadej è stato semplicemente il più forte oggi. Difficilmente posso essere deluso per oggi. La squadra ha fatto tutto quello che poteva e ha dato il massimo. Sulla salita finale ho pedalato con ottimi valori. Sono andato vicino alla mia migliore prestazione. Tadej è stato davvero forte. Non posso fare altro che congratularmi con lui per la vittoria”.

E ancora: “Sicuramente non ci arrendiamo ancora. Il Tour non è ancora finito. Se Tadej dovesse affrontare un’altra giornata negativa, forse potremo ribaltarlo, se manterrà il suo livello attuale finché ci sarà una possibilità, continueremo a combattere”.