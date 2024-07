Tour de France 2024, Jonas Vingegaard: “Oggi stavo bene, ma attenti alla crono. Pogacar? Forse avrei fatto lo stesso”

Jonas Vingegaard ha lanciato un segnale per difendere il secondo posto nella classifica generale del Tour de France 2024. Da vero campione, il danese della Visma | Lease a Bike è scattato sul Col de la Couillole, riuscendo a mettere altri 52” tra lui e Remco Evenepoel, ora lontano 2’50” in vista della cronometro di domani.

I giornalisti di Eurosport si erano accorti che forse il vincitore delle ultime due Grande Boucle è rimasto infastidito dallo sprint nel finale di Tadej Pogacar, che non aveva aiutato nei chilometri precedenti. Vingegaard è però diplomatico: “Ho spinto forte, non mi ha aiutato e sapevo che non avrei avuto chance allo sprint. Non posso rimproverarlo fino in fondo, probabilmente avrei fatto la stessa cosa. L’importante era dare una dimostrazione dopo la frazione di ieri“.

“Rimanendo proprio sul suo attacco: “Quando Evenepoel ha attaccato mi sentivo bene e dopo ho provato ad accelerare a mia volta. Sentivo le gambe migliori rispetto a ieri, in cui ero completamente svuotato: uno dei giorni peggiori della mia carriera“.

Rimane l’ultima frazione, in cui difendere quantomeno la seconda piazza: “Oggi guadagno quasi un minuto, ma Remco è uno dei migliori al mondo nelle prove a cronometro, non sai cosa possa succedere. Lo scorso anno ho recuperato 1’40” in una prova del genere, si può perdere rapidamente tanto tempo“.