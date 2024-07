Tour de France 2024, Jonas Vingegaard: “Non posso essere deluso, ma l’anno prossimo voglio vincere”

Jonas Vingegaard abdica dopo due anni di successi. Il danese della Visma | Lease a Bike ha provato a fare di tutto per poter mettere i bastoni tra le ruote a Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), ma a lungo andare ha dovuto arrendersi allo strapotere dello sloveno che si è messo in tasca il terzo Tour de France della sua carriera.

Ma rimane un Tour soddisfacente per il Re Pescatore, ricordando il bruttissimo incidente in cui è incappato lo scorso aprile ai Paesi Baschi. In pochissimi lo avrebbero dato partecipante alla Grande Boucle, addirittura lui si è presentato e ha chiuso al secondo posto. E alla fine, anche lui è soddisfatto, come afferma ai microfoni della corsa.

“In condizioni normali, sarei infastidito dal mio Tour de France – afferma Vingegaard – Ma dopo tutto quello che ho passato, non posso essere dispiaciuto. Non ho avuto una buona preparazione prima di questa corsa, nonostante sia riuscito ad avere un discreto livello di forma. Mi sarebbe piaciuto arrivare un po’ più vicino a Jonas, ma è quel che è“.

“Voglio tornare al Tour e vincerlo ancora. La Grande Boucle è la gara che amo di più, la più bella. Ha qualcosa di spiecale. Penso che la maglia gialla sia la più bella di tutte nel ciclismo su strada. Mi sento orgoglioso di quello che sono riuscito a fare quest’anno, ma sto già guardando al futuro“.