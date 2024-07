Tiro con l’arco, l’Italia insegue il podio olimpico a Parigi nella prova a squadre maschile

Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli proveranno a scrivere una nuova pagina di storia del tiro con l’arco italiano andando a caccia di una medaglia nel Team Event maschile dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. All’Esplanade des Invalides il terzetto azzurro si candida al ruolo di outsider di lusso per il podio, dopo aver raggiunto nel ranking round l’obiettivo di evitare la zona di tabellone presidiata dalla Corea del Sud.

Missione riuscita perfettamente in tal senso dall’Italia, che non potrà incrociare i maestri coreani prima di un’eventuale finale (per l’oro o per il bronzo). I vice-campioni d’Europa in carica, n.7 del seeding in base ai risultati di tre giorni fa, debutteranno stamattina agli ottavi contro l’ostico Kazakistan (argento a sorpresa nei Campionati Asiatici 2023) per poi entrare in rotta di collisione ai quarti con la Francia.

Quella rischia di diventare la sfida spartiacque dell’intera rassegna a cinque cerchi per la formazione italiana, leggermente sfavorita sulla carta in un contesto ambientale sfavorevole (il tifo si preannuncia caloroso) e contro un team di alto profilo, estremamente brillante nel ranking round (2° posto) olimpico e reduce dal titolo continentale dello scorso maggio ad Essen.

In caso di successo, l’avversaria più probabile in semifinale sarebbe l’India (terza testa di serie, vincitrice della tappa di Coppa del Mondo a Shanghai) o in seconda battuta la Turchia del fenomeno Mete Gazoz. Dall’altra parte del tabellone, i coreani dovrebbero dettare legge e sembrano lanciatissimi verso la terza affermazione di seguito nel format alle Olimpiadi.