Tiro con l’arco, la Corea del Sud domina nella prova a squadre maschili alle Olimpiadi, sul podio Francia e Turchia

La Corea del Sud rispetta il pronostico e vince la medaglia d’oro nella prova a squadre maschile tiro con l’arco alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il trio formato da Kim, Kim e Lee era il riferimento assoluto e non ha deluso le aspettative, mettendo in fila nel suo percorso Giappone, Cina e Francia.

Quarti di finale che la Corea del Sud ha superato con slancio, battendo per 6-0 il Giappone con una qualità impressionante al tiro. Qualche problema in più in semifinale con la Cina, quando i coreani hanno cominciato un po’ più contratti e hanno raccolto solo 54 punti nel primo set, poi altri due set da 57 e 56.

Finale con la Francia che è stata sempre a senso unico: i francesi erano arrivati all’ultimo atto superando Italia e Turchia al set di spareggio, ma si sono dovuti inchinare per 5-1 contro i fortissimi asiatici. Primo set da 57-57, poi due 59 hanno incanalato definitivamente la sfida.

Bronzo che è invece andato alla Turchia, sconfitta per 5-4 appunto dalla Francia in semifinale e che si è riscattata superando nettamente per 6-2 la Cina nella finalina, con una grande costanza al tiro: quattro set da 55, 56, 55 e 56 che hanno regalato così il metallo meno pregiato.