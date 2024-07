Tiro a volo, Coppa del Mondo junior Porpetto 2024: Dambrosi in testa nel trap maschile

Si chiude la prima giornata di gare a Porpetto, in Italia, sede della tappa della Coppa del Mondo junior 2024 di tiro a volo: in scena le prime tre serie delle qualificazioni del trap individuale. Tra gli uomini è in testa Matteo Dambrosi, mentre tra le donne sono quarte Sofia Gori e Marika Patera.

Nella gara maschile è in testa l’azzurrino Matteo Dambrosi con 74/75: l’italiano ha un piattello di margine sul quartetto composto dal francese Thomas Agez, dagli iberici Eduard Salichs e Cesar Moreno Rufo e dal polacco Daniel Krzysztof Mrozek. Nel quartetto al sesto posto si trova Riccardo Mirabile con 72/75, mentre nel gruppo di 9 tiratori al 27° posto con 68/75 ci sono Luca Gerri ed Elia Di Famiano.

Nella prova femminile è in testa l’iberica Noelia Pontes Villarrubia con 73/75, davanti alla finlandese Silja Orvokki Nieminen con 72/75 ed alla lusitana Catarina Baicev, terza con 70/75. Al quarto posto una coppia di azzurrine, con Sofia Gori e Marika Patera appaiate a quota 69/75. Chiude nella coppia al 17° posto con 64/75, invece, Maria Teresa Giorgia Maccioni, infine si trova nel sestetto al 29° posto a quota 60/75 l’altra azzurrina in gara, Elena Navelli.