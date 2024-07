Tiro a volo, al via a Porpeto la Coppa del Mondo Junior 2024: i convocati dell’Italia

L’Italia continua ad essere una delle attrazioni principali per il tiro a volo. Dopo i Campionati Europei e la successiva tappa di Coppa del Mondo andata in scena a Lonato del Garda, la località friulana di Porpetto sta per aprire le porte alla Coppa del Mondo Junior 2024, rassegna in scena da giovedì 11 a lunedì 15 luglio che ospiterà in totale 228 tiratori provenienti da 38 Nazioni diverse.

Una bella occasione per individuare, a pochi giorni dall’inizio dei Giochi di Parigi 2024, quali saranno i profili che potranno giocarsi le loro chance in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Domani, giovedì 11 luglio, la giornata sarà interamente dedicata gli allenamenti. Le competizioni cominceranno ufficialmente giovedì prima con il trap e, successivamente ,con lo skeet.

Per ciò che concerne la fossa olimpica, saranno della partita Matteo D’Ambrosi, Elia di Famano, Luca Gerri, Riccardo Mirabile, Sofia Giri, Maria Teresa Giorgia Maccioni, Elena Navelli e Marika Patera. Per lo skeet in lizza invece Marco Coco, Cristian Giudici, Antonio La Volpe, Riccardo Mignozzetti, Dalia Buselli, Arianna Nember, Viola Piccioli ed Eleonora Ruta.

Riportiamo di seguito l’elenco completo dei convocati.

SQUADRA TRAP

Maschile: Matteo D’Ambrosi (Fiamme Azzurre) di Sarno (SA); Elia Di Famiano (Marina Militare) di Narni (TR); Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco (BS); Riccardo Mirabile (Fiamme Oro) di Rufina (FI).

Femminile: Sofia Gori (Marina Militare) di Forlimpopoli (FC); Maria Teresa Giorgia Maccioni (Carabinieri) di Villagrande Strisaili (NU); Elena Navelli (Fiamme Oro) di Chieti (CH); Marika Patera (Marina Militare) di Cento (FE) .

Commissario Tecnico: Daniele Di Spigno.

Preparatore Atletico: Carlo Alberto Zandomeneghi.

SQUADRA SKEET

Maschile: Marco Coco (Fiamme Oro) di Ardea (RM); Cristian Giudici (Carabinieri) di Borgo Velino (RI); Antonio La Volpe (Fiamme Oro) di Montegiordano (CS); Riccardo Mignozzetti (Marina Militare) di Trevi (PG).

Femminile: Dalia Buselli di Montecatini Val di Cecina (PI); Arianna Nember (Marina Militare) di Lumezzane (BS); Viola Picciolli (Carabinieri) di Pistoia (PT); Eleonora Ruta (Fiamme Oro) di Cisterna di Latina (LT).

Commissario Tecnico: Sandro Bellini.

Preparatore Atletico: Carlo Alberto Zandomeneghi.