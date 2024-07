Tennistavolo, la Cina non tradisce ed è oro nel doppio misto alle Olimpiadi. Alla Corea del Sud il bronzo

Prime medaglie assegnate dal tennistavolo alle Olimpiadi di Parigi 2024. In programma c’erano le due finali del doppio misto, oltre ad alcuni sedicesimi di finale tra tabellone maschile e tabellone femminile.

Pronostico che non si è smentito: i cinesi Wang Chuqin e Sun Yingsha hanno vinto la medaglia d’oro vincendo in finale contro i nordcoreani Ri Jong Sik e Kim Kum Yong per 4-2 con il punteggio di 11-6, 7-11, 11-8, 11-5, 7-11, 11-8. Sfida che non è stata semplicissima per i numeri 1 del mondo, che si sono trovati un po’ alle strette nel sesto parziale, rischiando di andare al game decisivo. Una bella serie nel finale ha fatto la differenza.

Bronzo che è stato colto invece dalla Corea del Sud di Lim Jonghoon e Shin Yubin che hanno battuto con un secco 4-0 la coppia di Hong Kong formata da Chun Ting Wong e Hoi Kem Doo per 11-5, 11-7, 11-7, 14-12. Nei singolari la sorpresa principale è stata l’eliminazione nel torneo femminile della testa di serie numero 11, la tedesca Nina Mittelham, battuta a sorpresa dalla nordcoreana Song Gyong Pyon per 4-3.