Tennistavolo, clamoroso nel tabellone maschile: eliminato Chuqin Wang

Incredibile alle Olimpiadi di tennistavolo a Parigi 2024 per quanto riguarda il tabellone maschile. Eliminato il grande favorito, il numero uno del mondo, ossia il cinese Wang Chuqin. A firmare l’impresa è stato lo svedese Truls Moregard che ha trionfato per 4-2 con il punteggio di 12-10, 11-7, 5-11, 7-11, 11-9, 11-6. Moregard che, sull’onda dell’entusiasmo, ha sconfitto negli ottavi di finale per 4-1 l’atleta di Cina Taipei Kao.

Avanti invece il secondo favorito principale di questo torneo, ossia l’altro cinese Fan Zhendong che ha superato 4-1 l’atleta di Hong Kong Chun Ting Wong e poi ha bissato in serata superando per 4-0 lo statunitense Kanak Jha. Anche il brasiliano Hugo Calderano ha raggiunto i quarti di finale, così come il francese Felix Lebrun, che ha messo in fila lo svedese Kallberg per 4-2 e il tedesco Ovtcharov per 4-3.

Al femminile successo invece per la favorita principale, la cinese Yingsha Sun che ha superato per 4-0 la lussemburghese Ni Xl e per 4-0 l’indiana Akula con un vero e proprio percorso netto. La sorpresa principale è il k.o. della rumena Szocs che ha ceduto di schianto 4-0 all’austriaca Polcanova.