Tennis, chi affronteranno Errani/Paolini agli ottavi delle Olimpiadi: il tabellone delle azzurre in doppio

Il torneo di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024 finora non sta regalando grandissime soddisfazioni ai colori italiani specie lato maschile, ma nel settore femminile ci sono ancora occasioni per la medaglia: Jasmine Paolini procede a gonfie vele nel tabellone del singolare e ha passato il primo turno anche con Sara Errani in doppio.

Le azzurre oggi hanno disposto senza troppi problemi delle neozelandesi Erin Routliffe e Lulu Sun, coppia abbastanza inedita e che non si addice appieno alla terra battuta. Di conseguenza la coppia italiana si è qualificata per gli ottavi di finale e al prossimo turno affronteranno la coppia francese formata da Caroline Garcia e Diane Parry.

Un match che si preannuncia essere più impegnativo sulla carta rispetto al primo turno, poiché la coppia di casa avrà tutto il pubblico a favore e perché Garcia ha grandissima esperienza in doppio. Caroline ha vinto due volte in doppio con Kristina Mladenovic. Per la prima volta ha giocato con Parry al primo turno e hanno superato al supertiebreak le olandesi Rus e Schuurs.

In un eventuale quarto di finale per Errani/Paolini ci potrebbero poi essere le ostiche brasiliane Haddad Maia e Stefani o le tedesche Kerber/Siegemund. Per la semifinale il pericolo resta quello di pescare Gauff e Pegula, ma attenzione a Muchova e Noskova. Insomma, un percorso che nasconde alcune insidie, ma che sicuramente le due azzurre possono pensare di affrontare per arrivare fino in fondo.