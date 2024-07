Surf: termina il round 2 femminile a Parigi 2024. Tutte le qualificate al turno successivo

Va in archivio un divertente round 2 nell’acqua di Teahupo’o, località di Tahiti che ospita le prove di surf delle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo il primo turno inaugurale nella giornata odierna si sono disputate sette batterie da due per decretare la composizione e gli accoppiamenti per il terzo turno valido per la gara femminile.

Nella prima heat la cinese Siqi Yang ha sconfitto nettamente la peruviana Sol Aguirre, totalizzando 8.67 (4.50+4.17) contro i 4.50 (2.50+2.00) dell’avversaria. Ancora più largo il margine nella seconda batteria tra la sudafricana Sarah Baum e Camilla Kemp: un vìs-a-vìs che ha visto la prima trionfare per 10.50 (5.67, 4.83), sei punti in più della diretta rivale, fermatisi a 4.94 (2.77+2.17).

Shino Matsuda si è poi imposta sulla lusitana Teresa Bonvalot guadagnando 9.77, maturati soprattutto grazie alla sua prima migliore onda, dove ha raccolto 7.67, attestandosi poi a 2.10 nella seconda. 6.84 (3.67+3.17) invece lo score della portoghese.

Sorride inoltre la “padrona di casa” Johanne Defay, la quale si è attestata in zona 11.83 (7.83+4.00) arginando l’australiana Molly Picklum che si è fermata a 7.43 (5.83+1.60). Passa al terzo turno poi la brasiliana Tatiana Weston-Webb che, con 9.50 (5.50+4.00), ha arginato l’atleta del Nicaragua Candelaria Resano, la quale non è andata oltre i 3.30 (1.87+1.43).

Ritmi più blandi nella sesta batteria, dove alla portoghese Yolanda Hopkins sono bastati solo 4.67 (3.67+1.00) per passare il turno, mentre la neozelandese Saffi Vette si è dovuta accontentare di 1.27 (0.67+0.60).

Taina Hinckel, surfista del Brasile, ha vinto invece di misura la settima heat, superando con 7.10 (3.80+3.30) la canadese Sanoa Dempfle-Olin, ferma a 6.30 (3.50+2.80). Dentro anche l’israeliana Anat Lelior, uscita vittoriosa dal confronto diretto con Janire Gonzalez Etxabarri dettando legge con 11.0 (6.50+4.50) contro i 2.80 (2.50+0.30) dell’iberica.