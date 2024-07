Superbike, Razgatlioglu fa tripletta e vince gara-2 a Most. Bulega e Locatelli sul podio, cadono Bautista e Petrucci

Un Mondiale di Superbike sempre più nel segno di Toprak Razgatlioglu. Il pilota turco della BMW ha fatto tripletta anche sul circuito di Most (Repubblica Ceca), sesto round del campionato 2024, e ha portato i suoi successi consecutivi a 10. In totale, parliamo di dodici vittorie nel 2024 e di 51 nella categoria in carriera. Gara-2 quindi vinta dal centauro della Casa tedesca davanti a Nicolò Bulega (Ducati) a 3.239 e a un ottimo Andrea Locatelli (Yamaha) a 5.462.

Ci ha provato Bulega, un po’ come aveva fatto nella Superpole Race, a mettere il bastone nelle ruote del turco, ma la consapevolezza di Toprak è tale che il pilota della BMW abbia giocato con il ducatista al gatto col topo. Dopo averlo lasciato sfogare nei primi giri, l’attacco è arrivato ai -18 e la pratica “vittoria” è stata chiusa. Girando sul passo dell’1:32, Razgatlioglu si è costruito un margine di sicurezza fino alla bandiera a scacchi.

Bene Locatelli, autore di una grande rimonta, mentre in top-5 troviamo l’australiano Remy Gardner (Yamaha) a 6.569 e l’altro pilota della BMW, Michael van der Mark, distanziato 8.529 dal team-mate. Seconda manche da cancellare per Alvaro Bautista e Danilo Petrucci. Entrambi sono finiti fuori in curva-1, poco dopo il via: il pilota umbro ha tentato di infilarsi tra Gardner e lo spagnolo, finendo per colpire l’iberico e la loro avventura si è chiusa così.

In casa Italia, da segnalare la bella prova Michael Ruben Rinaldi (Ducati) che ha terminato settimo immediatamente davanti ad Andrea Iannone (Ducati), costretto ad andare dritto in curva-1 per via dell’incidente citato. Il pilota nostrano ha fatto vedere una bella rimonta, dal momento che dopo l’episodio era nelle ultime posizioni. Con questo risultato, Razgatlioglu è sempre più primo nella classifica mondiale con 303 punti, 64 in più di Bulega, mentre Bautista è fermo a quota 199.

CLASSIFICA GARA-2 ROUND REPUBBLICA CECA SUPERBIKE 2024

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR LEAD LEAD 1’32.194 295

2 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 3.239 +3.239 1’32.329 298

3 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 5.462 +2.223 1’32.390 296

4 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 6.569 +1.107 1’32.448 292

5 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 8.529 +1.960 1’32.100 298

6 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 12.577 +4.048 1’32.874 296

7 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 13.808 +1.231 1’32.678 294

8 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 16.507 +2.699 1’32.630 299

9 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 16.715 +0.208 1’32.588 298

10 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 19.250 +2.535 1’32.917 293

11 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 20.389 +1.139 1’32.954 300

12 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 21.132 +0.743 1’33.095 299

13 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 24.596 +3.464 1’32.967 297

14 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 26.330 +1.734 1’33.493 295

15 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 28.227 +1.897 1’33.457 290

16 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 43.343 +15.116 1’33.256 294

17 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 50.770 +7.427 1’34.463 290

18 79 GILLIM Hayden Honda CBR1000 RR-R 53.367 +2.597 1’34.375 289

RT 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 1’32.769 290 296

RT 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 1’33.505 290

RT 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 225 225

RT 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 213 213