Superbike oggi in tv, GP Repubblica Ceca 2024: orari prove libere, streaming, programma Sky e TV8

Si alza ufficialmente il sipario sul fine settimana del Gran Premio della Repubblica Ceca, sesto appuntamento del Mondiale superbike 2024. Sul tracciato di Most scatta un weekend che potrebbe assumere estrema importanza in vista della corsa al titolo del campionato dedicato alle moto derivate di serie.

La giornata odierna sarà dedicata alle prove libere. Si inizierà alle ore 10.20 con la FP1 di 45 minuti, quindi alle ore 15.00 si replicherà con la FP2 di ulteriori 45 minuti. Questi 90 minuti di lavoro ci diranno molto sull’attuale situazione in superbike.

Dopo la tripletta di Toprak Razgatlioglu sul tracciato di Donington, il 27enne di Alanya comanda la graduatoria con 241 punti contro i 200 di Nicolò Bulega ed i 186 di Alvaro Bautista, con Alex Lowes che rimane in quarta posizione a quota 165.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì di Most sarà disponibile su Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO.

PROGRAMMA GP REPUBBLICA CECA 2024 SBK

Venerdì 19 luglio

Ore 10.20-11.05 Prove libere 1

Ore 15.00-15.45 Prove libere 2

PROGRAMMA PROVE LIBERE MOST: COME SEGUIRLE IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208)

Diretta streaming: NOW e SkyGO