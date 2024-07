Skateboard, calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi: orari 27 luglio, tv, streaming

Il momento tanto atteso è arrivato. Oggi, sabato 27 luglio, cominciano ufficialmente le gare di skateboard alle Olimpiadi di Parigi 2024. Una grande occasione per la disciplina della World Skate, entrata ufficialmente nel programma olimpico a Tokyo 2020 ottenendo un grande riscontro da parte del pubblico internazionale.

Nella giornata odierna assisteremo alla specialità dello street maschile che, ricordiamo, è nota per essere caratterizzata dall’ambiente urbano. Le prove si svolgeranno su un tracciato allestito a La Concorde che ricalca quello stradale, con tanto di scale, sporgenze, cordoli e corrimano.

Saranno ventiquattro i partecipanti che, a partire dalle ore 12:00, si sfideranno nella batteria preliminare. Poi, alle 17:00, i primi 8 skater qualificati si giocheranno la finale. I fari saranno puntati sul nipponico Yuto Horigome, chiamato a difendere l’oro di Tokyo 2020, e sul brasiliano Kevin Hoefler, argento nella scorsa edizione. In questo segmento non saranno presenti atleti della Nazionale italiana.

Le prove di skateboard a Parigi 2024 saranno disponibili sulla piattaforma Discovery+. Previsti possibili collegamenti tv nei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport2, presenti nel bouquet di Sky oltre che di DAZN. In chiaro la copertura sarà seguita dalla RAI per mezzo di RAI2 e RAISport+HD.In streaming si potrà seguire inoltre su Now TV, Sky Go, Tim Vision, DAZN e RAI Play. Di seguito il programma completo

CALENDARIO SKATEBOARD OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Sabato 27 luglio

12.00 Street maschile, preliminari

17.00 Street maschile, finale

SKATEBOARD PARIGI 2024: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

