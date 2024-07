Rugby a 7 femminile, niente sorprese nei quarti. In semifinale vanno Nuova Zelanda, Usa, Canada e Australia

Si è conclusa la seconda giornata del torneo femminile di rugby a 7 e nel pomeriggio si sono disputati gli ultimi match della fase a gironi, decidendo così gli accoppiamenti dei quarti di finale che si sono giocati in serata. Ecco come è andata.

Nel pomeriggio si è iniziato con il gruppo B, dove la Gran Bretagna ha battuto il Sudafrica e l’Australia l’Irlanda, con le Wallabies che così hanno chiuso al primo posto, precedendo proprio le britanniche, mentre l’Irlanda ha chiuso al terzo posto con il +24 di differenza punti che vale l’accesso ai quarti come migliore terza. Nel gruppo C, invece, vittoria del Giappone sul Brasile e della Francia sugli Stati Uniti, con le padrone di casa che chiudono al primo posto, le americane seconde e il Giappone terzo, ma con un -51 che le esclude dai quarti. La prima fase si chiude con i match del gruppo A, con il Canada che batte nettamente la Cina e la Nuova Zelanda le Fiji, con le Black Ferns 7s che chiudono al primo posto, il Canada secondo e la Cina terza, con un -19 che le vale i quarti di finale.

I quarti di finale iniziano con la sfida più scontata possibile, la Nuova Zelanda che affronta la cenerentola Cina. E, come da pronostico, non c’è partita. Le neozelandesi dominano fin dall’inizio, chiudono il discorso prima dell’intervallo sul 24-5 e vincono con un netto 55-5, conquistando le semifinali. Decisamente più combattuta la sfida tra Gran Bretagna e USA, con le britanniche che chiudono avanti 7-5 il primo tempo, ma le mete di Kirshe e Sullivan ribaltano i giochi e gli Stati Uniti vincono 17-7 e affronteranno le Black Ferns 7s in semifinale.

Grande delusione sugli spalti dello Stade de France per il terzo quarto di finale, tra le padrone di casa della Francia e il Canada. Le francesi sono obbligate a inseguire, impattano il match a tempo scaduto nel primo tempo e a inizio ripresa vanno in vantaggio. Ma le canadesi non ci stanno e prima pareggiano con la meta di Logan e a un minuto dalla fine ribaltano tutto con Daniels che firma il 19-14 finale. Infine, come da pronostico, l’Australia domina l’Irlanda nell’ultimo quarto di finale. Il match si decide già nel primo tempo, chiuso sul 26-0 e nella ripresa le australiane non rallentano e si impongono 40-7.

SECONDA GIORNATA RUGBY A 7 FEMMINILE PARIGI 2024

Fase a gironi

Gran Bretagna-Sudafrica, 26-17

Australia-Irlanda 19-14

Giappone-Brasile 39-12

Francia-Stati Uniti 31-14

Canada-Cina 26-17

Nuova Zelanda-Fiji 38-7

Quarti di finale

Nuova Zelanda-Cina 55-5

Gran Bretagna-Stati Uniti 7-17

Francia-Canada 14-19

Australia-Irlanda 40-7