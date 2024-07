Rugby a 7 femminile, già cinque qualificate ai quarti alle Olimpiadi

È iniziato oggi il torneo femminile di rugby a 7, che il 30 luglio assegnerà la medaglia d’oro. E in questa prima giornata si sono giocati i primi match della fase a gironi, con tutte le nazionali che sono scese in campo due volte. E si sono scritti già i primi verdetti.

La pool A prende il via con una sfida tra una delle possibili candidate a una medaglia, il Canada, e un’outsider con poche chance, le Fiji. Ma nonostante ciò le canadesi soffrono e, alla fine, si impongono di misura 17-14. Decisamente più facile il match d’esordio delle favorite per l’oro, le neozelandesi, che si impongono 43-5 contro la Cina. Cinesi che sognano un “ripescaggio” come una delle due migliori terze e per farlo dominano la seconda partita, quella contro le Fiji battute nettamente 40-12. Valeva un posto certo ai quarti la sfida tra Nuova Zelanda e Canada e non c’è storia con le Black Ferns 7s che dominano il match, vincono 33-7 e staccano il biglietto per i quarti.

La giornata era iniziata, però, con i primi match della pool B. Nella sfida sulla carta più equilibrata la Gran Bretagna supera l’Irlanda per 21-12 in rimonta, con un secondo tempo da 14-0. Non c’è partita, invece, tra una delle favorite per l’oro, l’Australia, e il Sudafrica, con le campionesse olimpiche 2016 che si impongono per 34-5. Si rifà l’Irlanda nel secondo match, fondamentale per sperare probabilmente in uno dei posti ai quarti come migliore terze, e lo fa battendo il Sudafrica per 38-0. Fatica a inizio match l’Australia, ma poi batte nettamente la Gran Bretagna per 36-5 e conquista un posto nei quarti di finale.

Non c’è storia neanche nel match che dà il via al gruppo C, con gli Stati Uniti che si impongono nettamente sul Giappone per 36-7. Dopo l’oro conquistato dai colleghi maschi, anche la Francia femminile sogna in grande e lo fa esordendo con una bella vittoria sul Brasile per 26-0. In serata gli Usa concedono il bis e lo fanno con una vittoria schiacciante anche contro il Brasile, battuto 24-5, e conquistano l’accesso ai quarti di finale. Quarti dove arrivano anche le padrone di casa della Francia, che liquidano il Giappone con un pesantissimo 49-0.

PRIMA GIORNATA RUGBY A 7 FEMMINILE PARIGI 2024

Domenica 28 luglio

Irlanda-Gran Bretagna 12-21

Australia-Sudafrica 34-5

USA-Giappone 36-7

Francia-Brasile 26-0

Fiji-Canada 14-17

Nuova Zelanda-Cina 43-5

Irlanda-Sudafrica 38-0

Australia-Gran Bretagna 36-5

USA-Brasile 24-5

Francia-Giappone 49-0

Fiji-Cina 40-12

Nuova Zelanda-Canada 33-7